Halil Şıvgın'dan Başkan Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halil Şıvgın'dan Başkan Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika

Halil Şıvgın'dan Başkan Demirbaş'a ziyaret

7 saat önce

Ankaralılar ve Ankara'yı Tanıtma Vakfı Başkanı, eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Halil Şıvgın'dan Başkan Demirbaş'a ziyaret, System.String[]

Ankaralılar ve Ankara'yı Tanıtma Vakfı Başkanı, eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Şıvgın, ziyarette, giderek büyüyen Çubuk'un belediyecilik hizmetleri açısından örnek alınacak bir şehir olduğunu söyledi.

Özellikle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin ilçenin büyümesine ve gelişmesine çok büyük katkı sağlayacağını anlatan Şıvgın, 1402 Ankara Savaşı'nın turizm ve Türk Cumhuriyetlerinin birlikteliğinin pekişmesinde kullanılması gerektiğini vurguladı.

Şıvgın, "İlçede otomotiv sanayinin yatırım yapması noktasındaki girişimleriniz ile birlikte Allah'ın izniyle Çubuk, hem turizm hem tarım ve hayvancık hem eğitim hem de sanayi şehri yönünde hızla ilerleyecek." dedi.

Başkan Baki Demirbaş da Şıvgın döneminde ilçenin önemli hizmetler aldığını ifade ederek, "Allah razı olsun, bu ilçeye ve ülkeye önemli hizmetleriniz oldu. İlçe halkı da sizi çok seviyor. Bizim her zaman sizlerin tavsiyelerine ve desteklerinize ihtiyacımız var. Bilgi, birikim ve deneyimlerinizden faydalanmak bize fazlasıyla güç verir. Sizleri ilçemizde görmek, ağırlamak bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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