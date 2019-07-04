Son Dakika Haberleri: Halil Söyletmez, Ertem Şener İle Sorgu Odası'na konuk oldu!
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Halil Söyletmez, Ertem Şener İle Sorgu Odası'na konuk oldu!

1 saat önce

Halil Söyletmez ile ilgili merak edilenler Ertem Şener ile Sorgu Odası'nın ikinci bölümünde karşınıza çıkıyor! Televizyon ve YouTube eşleşmesine hazır mısınız?

Halil Söyletmez, Ertem Şener İle Sorgu Odası'na konuk oldu!, System.String[]

Ertem Şener'in sunduğu Sorgu Odası adlı programa konuk olarak katılan Halil Söyletmez'i Ertem Şener ardı ardına gelen sorularıyla bir hayli zorladı!

Halil Söyletmez kendi ile ilgili izleyenleri şaşırtacak gerçekleri Ertem Şener ile Sorgu Odası'nda anlattı.

Halil Söyletmez YouTube hesabını kapatıyor mu? YouTube'a kırgın mı? Reynmen'i kıskanıyor mu? Şahan Gökbakar hakkında ne dedi? En beğendiği kadın YouTuber kim? Cumali Ceber'i kötü bir film mi? Nereden, ne kadar para kazandı? Eşi Şeyma ile ne projesi var? Hepsi Ertem Şener ile Sorgu Odası'nın ikinci bölümünde!

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:01 Kaynak: Bültenler
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