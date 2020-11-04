Halil Umut Meler, Arsenal-Molde maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin Arsenal ile Norveç'in Molde takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu karşılaşmasında düdük çalacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Emirates Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak maçta, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Martin Margaritov yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.