Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi

Ankaragücü Başkan VekiliZeynep Karamancı, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şahin ve Erkan Aytekin, Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyarete gitti.
Halil Umut Meler, kendisini ziyarete giden Ankaragücü başkan vekili Zeynep Karamancı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etmedi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.
Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti.
Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü. Meler'in elmacık kemiğinde çatlak tespit edildi.
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