Son Dakika Haberleri: Halil Umut Meler, İki Kez Var'a Başvurdu

Halil Umut Meler, İki Kez Var'a Başvurdu

10 dakika önce

Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler, sarı-kırmızılıların 18. dakikada kazandığı penaltı ve 51. dakikada attığı golde VAR sisteminden yararlandı.

Halil Umut Meler, İki Kez Var'a Başvurdu, System.String[]
Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler, sarı-kırmızılıların 18. dakikada kazandığı penaltı ve 51. dakikada attığı golde VAR sisteminden yararlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Sivasspor maçında hakem Halil Umut Meler iki kez VAR sistemini kullandı. 18. dakikasındaki pozisyonda Uğur Çiftçi'nin Belhanda'ya yaptığı hareket sonrasında Meler pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. 20. dakikada topun başına geçen Eren Derdiyok meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

51. dakikada da Fernando ara pasına hareketlenen Henry Onyekuru ceza sahası içinde topla buluşup, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Pozisyona ilk önce ofsayt veren Halil Umut Meler, VAR hakemlerinden pozisyonu dinledi ve daha sonra golü verdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:09 Kaynak: İHA

Galatasaray, Sivasspor, Spor
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