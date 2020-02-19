Halil Umut Meler'in ilk derbisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halil Umut Meler'in ilk derbisi - Son Dakika

Halil Umut Meler'in ilk derbisi

6 saat önce

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiyi yönetecek olan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez dev maçta düdük çalacak.

Halil Umut Meler'in ilk derbisi, System.String[]

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiyi yönetecek olan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez dev maçta düdük çalacak.

Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) derbiye hakem Halil Umut Meler'i atadı. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Abdülkadir Bitigen, AVAR'da ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan ekran başında maçı takip edecek.

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem, bugüne kadar 15 kez Fenerbahçe maçlarında görev aldı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 10 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de mağlup oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Halil Umut Meler Galatasaray'ın ise 12 karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 10 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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