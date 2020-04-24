Halil Umut Meler: "Maçların tek bir şehirde oynanması biz hakemleri..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Halil Umut Meler: 'Maçların tek bir şehirde oynanması biz hakemleri...' - Son Dakika Spor

Halil Umut Meler: "Maçların tek bir şehirde oynanması biz hakemleri..."

6 saat önce

Korona virüs nedeniyle liglere verilen arayı nasıl değerlendirdiğinden, evde yaptığı antrenmanlara kadar samimi cevaplar veren Meler, bu süreçte oğluyla vakit geçirdiğini ve kitap okuyup film izlediğini söyledi.

Halil Umut Meler:

Korona virüs nedeniyle liglere verilen arayı nasıl değerlendirdiğinden, evde yaptığı antrenmanlara kadar samimi cevaplar veren Meler, bu süreçte oğluyla vakit geçirdiğini ve kitap okuyup film izlediğini söyledi.


"Sınavları evde yapıyorum"


Korona virüs nedeniyle çok acil bir durum olmadığı sürece evden çıkmadığını belirten Halil Umut Meler, "Evde oğlumla bol bol oyunlar oynayarak, kitap okuyarak ve film izleyerek bu süreci kaliteli bir şekilde geçirmeye çalışıyorum. Acil ihtiyaçlar dışında dışarıya çıkmıyoruz. Atletik performans birimi tarafından gönderilen antrenmanları, UEFA ve MHK tarafından her hafta gönderilen video test ve kural sınavlarını evde yapıyorum" dedi.


Liglerin haziran ayında başlaması halinde kendilerini formda tutmak zorunda olduklarını da söyleyen Meler, "Bizler de futbolcular kadar çalışmak ve form tutmak zorundayız. MHK ve Atletik Performans Birimi devamlı çalışmalarımızı takip ediyor. Bu süreci onlarla takip ediyor ve en doğru çalışma yöntemleriyle formumuzu korumaya çalışıyoruz" diyerek sezona hazırlandıklarını ifade etti.


"En sevdiğim yemek enginar"


Mesleği nedeniyle aileyi çok fazla ihmal ettiklerini belirten Halil Umut Meler, "Mesleğimizden dolayı en çok ihmal ettiğimiz ailemiz oluyor. Bu süreçte eşimle bol bol kahve içip bu süreç bitiminden sonra yapacağımız aktivitelerimizi planlıyoruz. Oğlumla da şimdiye kadar hiç fırsat bulamadığımız zamanı en iyi şekilde geçirmeye çalışıyoruz" dedi.


Evde kalınan bugünlerde birçok kişi mutfakta vakit geçirirken, kendisinin çok fazla mutfağa girmediğini söyleyen Meler, "Eşim mutfak işlerinde başarılı olduğu için bana çok fazla fırsat kalmıyor mutfakta. Ama arada bir et ve ızgara tarzı yemekleri yapmak için mutfağa giriyorum açıkçası. En sevdiğim yemekler olarak enginar ve balık ürünlerini söyleyebilirim" diye konuştu.


"Şu ana kadar yönettiğim maça denk gelmedim"


Evde kaldığı sürede film ve dizi izlediğini de söyleyen Halil Umut Meler, "Ben bu süreç dışında da çok fazla film ve dizi izliyordum. Fakat bu süreçte daha da fazla film ve diziye zaman ayırmaya başladım. Özellikle izlediğim türler macera, aksiyon ve bilim kurgu içerikli yapımlar. Bunun dışında özellikle eski Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası maçlarını izliyorum. Televizyonda diğer maçlara da denk gelince izliyorum ama şu ana kadar kendi yönettiğim bir maçı izlemedim" dedi.


Maçların tek bir şehirde oynanmasının gündeme gelmesiyle ilgili de konuşan Meler, "Hakem olarak bizleri olumsuz yönde etkileyeceğini düşünmüyorum. Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ile devletimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun insan sağlığını en iyi şekilde düşünerek karar vereceğini düşünüyorum. Biz de bu karar doğrultusunda işimizi en iyi şekilde yapacağız" dedi.


Bu sürecin geçmesiyle birlikte hakem camiasının nasıl etkileneceği sorusunu da yanıtlayan Meler, "Ben bu süreç içerisinde başından beri karamsar değilim. Bu virüsü hep birlikte yenerek en kısa sürede liglerin kaldığı yerden aynı heyecanı ve tutkusuyla devam edeceğini tahmin ediyorum. Bu arada sizin vasıtanızla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutluyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



HALİL UMUT MELER, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 11:44 

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