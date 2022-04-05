Halil Umut Meler, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final yönetecek - Son Dakika
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Halil Umut Meler, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final yönetecek

05.04.2022 13:55
Halil Umut Meler, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final yönetecek

UEFA Konferans Ligi Çeyrek Finali'nde oynanacak Feyenoord - Slavia Prag maçına Halil Umut Meler atandı.

UEFA Konferans Ligi Çeyrek Finali'nde oynanacak Feyenoord - Slavia Prag maçına Halil Umut Meler atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Hollanda'nın Feyenoord ile Çek Cumhuriyeti'nin Slavia Prag takımları arasında 7 Nisan 2022 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final müsabakasını yönetecek. Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Feyenoord Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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