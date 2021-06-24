Halil Yiğit Yitmez TECO Karacabey Belediyespor'da

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, İstanbulspor'dan kaleci Halil Yiğit Yitmez'i kadrosuna kattı.

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, İstanbulspor'dan kaleci Halil Yiğit Yitmez'i kadrosuna kattı. TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, Halil Yiğit Yitmez ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi. Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz kaleci mevkiine transfer yaptık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi. - BURSA

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