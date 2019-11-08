Halılar Altındağlı kadınların elinde hayat buluyor

Altındağ'da aylardır el emeği ve göz nuruyla halı dokuyan kadınlar, dokuma işlemi biten halıların son ilmeğini geleneksel bir törenle kesti.

Altındağ Belediyesinin Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri maddi kazanca dönüştüren Altındağlı kadınlar, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. Kültür merkezinde Halı ve Kilim Dokuma Atölyesi'nde aylardır el emeği ile halı dokuyan kadınlar, dokuma işlemi biten halıların son ilmeğini törenle kesti. Elbirliğiyle dokudukları halıları bitirmenin ve kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşayan kadınlar, dokuması biten halıları halı firması temsilcilerine teslim etti.

Usta öğretici Raziye Başeğmez, 1996 yılından bu yana usta öğreticilik yaptığını belirterek, "2018 yılında Altındağ Kültür Merkezinde göreve başladım. Yaklaşık bir sene önce lokalimizde halı dokuma kursumuzu açtık. Çok güzel işler başardık ve güzel ürünler çıkarttık ortaya. Bugün de halı kesim merasimimiz vardı. Bitirmiş olduğumuz halı Hereke halısı. Tarihi mirasımızı simgeleyen desenler mevcut. Kültürel mirasımıza sahip çıkmak adına böyle bir desen seçtik. Halı dokuma kültürel miras olduğu için bu mirasa sahip çıkalım. Atalarımızdan kalan bu mirasa sahip çıkalım. Yok olmasın" ifadelerini kullandı.

"BİTTİĞİNDE MERYEM ANA TABLOSU OLACAK"

Halı dokumaya 7 yaşında başlayan ve 25 yaşına kadar dokumaya devam eden 65 yaşındaki Fatma Seçer, "Köyden şehre geldiğimiz için halı dokuyamadım. 1 sene önce Raziye hoca ile tanıştım ve halı dokumaya yeniden başladım. Hem aile bütçeme katkısı oluyor hem de psikolojik olarak beni rahatlatıyor. Büyükelçilik için özel bir halı dokuyorum. 20'ye 25 santim ebatlarında ipek bir halı dokuyorum. 650 bin düğüm var. Bittiğinde Meryem ana tablosu olacak" dedi.

(İHA)