Halılar arasında uyuşturucu sevkiyatı - Son Dakika

Narkotik dedektör köpeği Pars ile minibüste yapılan aramada, halılar arasında 9 paket halinde 29 kilogram esrar ele geçirildi.

Osmaniye 'de bir minibüste halılar arasında 29 kilogram esrar ele geçirildi.

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