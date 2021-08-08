El dokuma halılarını çaldıran cami cemaati hırsızların bulunmasını istiyor - Son Dakika

El dokuma halılarını çaldıran cami cemaati hırsızların bulunmasını istiyor

Taşhan Mahalle Sakini Abdullah Özdemir:

"Halılar çalındığından beri gece gündüz camideyim"

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir camide bulunan el dokuması halıların ve tarihi saatin çalındığı günden beri, mahalle sakinleri camiyi boş bırakmıyor.

İlçeye bağlı Eski Taşhan Mahallesinde bulunan ve 18. Yüzyılda inşa edilen Taşhan Büyük Caminin içerisinde bulunan el dokuması halıların ve tarihi duvar saatinin çalınması üzerine, mahalle sakinleri camiyi boş bırakmıyor. Maddi değeri yüksek olan halıların yerine evlerindeki halılar getirdiklerini söyleyen mahalle sakini Abdullah Özdemir, hırsızlığın yaşandığı günden beri yaklaşık 2 haftadır sürekli camide olduklarını söyledi.

Camiden en az 10 tane el dokuması halının çalındığını söyleyen Abdullah Özdemir, "2000 yılından beri köyümüzde bulunan Taşhan Büyük Camii'nin bakımını bir arkadaş ile beraber yaptırdık. İbadete açtık. Burada Cuma namazı kılınıyordu. Hastalıktan dolayı 6 aydır namaz kılınmıyor. Şimdide cemaatimizin az olmasında dolayı birazcık ara oldu. Burada bulunan balık tesislerinin işçileri ile beraber burada 25-30 kişi Cuma namazı kılıyorduk. Köyde olmadığım bir gün sabah saatlerinde arabayı buraya çekerek halıları çalmışlar. Bu halılar el dokuması ve maddi değerleri yüksek. En az 10 tane halıyı çalmışlar. Camimizde tarihi bir saatimiz vardı onu da çalmışlar. Ben hayır işlemek için bu camide gece gündüz bekçilik yapıyorum. Ben bu halılarımızın bir an önce bulunup getirilmesini istiyorum. Bize bu konuda yardımcı olunmasını istiyoruz" dedi.