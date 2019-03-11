Haliliye Basketbol Takımında Play Off Sevinci
15 dakika önce
Türkiye Basketbol 2. Ligi temsilcisi Haliliye Belediyespor, ligin 20'nci haftasında Aydın ekibi Efe Spor'u 98-82 mağlup ederek, play off'u garantiledi.
Türkiye Basketbol 2. Ligi temsilcisi Haliliye Belediyespor, ligin 20'nci haftasında Aydın ekibi Efe Spor'u 98-82 mağlup ederek, play off'u garantiledi.
Türkiye Basketbol 2. Ligi 20'nci haftasında Haliliye Belediyespor, Osmanbey Spor Salonunda Efe Spor'u konuk etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Haliliye ekibi, ilk dakikadan itibaren üstünlüğünü elden bırakmayarak ilk yarıyı 52- 35 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan Haliliye ekibi, salondan 98- 82'lik galibiyetle ayrıldı. Haliliye ekibi, bu sonuçla puanını 29'a çıkarak, 4'üncü sıradaki yerini korudu.
Haliliye Belediyespor Basketbol Takımı, ligin 21'inci haftasında 16 Mart 2019 Cumartesi günü saat 17.00'da Bursa deplasmanında Gemlik Basketbol Takımı ile karşılaşacak. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:26 Kaynak: İHA
Dünyaca Ünlü Cerrah Uyarıyor, Mide Botoksu Yaptırmayın
Bakan Dönmez: Sondaj Çalışmalarında Rekor Kırdık
Beşiktaş, Japonya'nın San-en NeoPhoenix Takımıyla Kardeş Kulüp Olacak
Hikmet Karaman'dan Çaykur Rizespor Maçı Açıklaması: Türkiye Ayağa Kalkar