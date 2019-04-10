Son Dakika Haberleri: Haliliye Basketbolda Çeyrek Finale Yükseldi

Haliliye Basketbolda Çeyrek Finale Yükseldi

1 saat önce

Türkiye Basketbol 2. Ligi Play-Off ikinci maçında Haliliye Belediyespor Aydın deplasmanında Nazilli Belediyespor'u 78-59 mağlup ederek Play-Off'da çeyrek finale yükseldi.

Haliliye Basketbolda Çeyrek Finale Yükseldi, System.String[]
Türkiye Basketbol 2. Ligi Play-Off ikinci maçında Haliliye Belediyespor Aydın deplasmanında Nazilli Belediyespor'u 78-59 mağlup ederek Play-Off'da çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Basketbol 2. Ligi Play-Off ilk maçında rakibi Nazilli Belediyespor'u evinde 83- 59 mağlup ederek, deplasmana avantajlı giden Haliliye Belediyespor, 78- 59'luk galibiyetle seriyi 2-0'a getirdi ve çeyrek finale yükseldi. Kente dönen Haliliye Belediyespor, 5 maç üzerinden oynanacak ve seriyi 3'e getiren tarafından yarı finale yükseleceği son 8 için verdiği aranın ardından çalışmalara başladı. 16- 18 Nisan 2019 tarihlerinde Muğla temsilcisi Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor ile 2 maç yapacak olan Haliliye ekibi, 21 Nisan 2019'da serinin üçüncü maçını Şanlıurfa'da oynayacak.

Türkiye Basketbol 1. Ligine yükselecek takımların belirlediği play-off mücadelelerinde galibiyet parolasıyla maçlara hazırlanan Haliliye Belediyespor, çeyrek finali 3-0'lık seri ile geçmeyi hedefliyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ta, çeyrek finale yükselen Haliliye Belediyespor'un antrenör ve oyuncularını tebrik ederek, yarı final için sporculardan söz aldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:01 Kaynak: İHA
Türkiye, basketbol, Haliliye, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerel Seçimler Sonrası Ankara'da MHP Lideri Bahçeli ile Bir Araya Gelecek Ekrem İmamoğlu, "Seçim Tekrarına Hazır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Demir Yolu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülük Süresi Uzatıldı Türkiye Oy Sayımına Kilitlenmişken Yapılan Zamlar Vatandaşın Cebini Yaktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 15:55:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haliliye Basketbolda Çeyrek Finale Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]