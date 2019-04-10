Haliliye Basketbolda Çeyrek Finale Yükseldi

Türkiye
Basketbol 2. Ligi Play-Off ikinci maçında Haliliye
Belediyespor Aydın
deplasmanında Nazilli
Belediyespor'u 78-59 mağlup ederek Play-Off'da çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Basketbol 2. Ligi Play-Off ilk maçında rakibi Nazilli Belediyespor'u evinde 83- 59 mağlup ederek, deplasmana avantajlı giden Haliliye Belediyespor, 78- 59'luk galibiyetle seriyi 2-0'a getirdi ve çeyrek finale yükseldi. Kente dönen Haliliye Belediyespor, 5 maç üzerinden oynanacak ve seriyi 3'e getiren tarafından yarı finale yükseleceği son 8 için verdiği aranın ardından çalışmalara başladı. 16- 18 Nisan 2019 tarihlerinde Muğla
temsilcisi Lokman Hekim Fethiye
Belediye Spor ile 2 maç yapacak olan Haliliye ekibi, 21 Nisan 2019'da serinin üçüncü maçını Şanlıurfa
'da oynayacak.
Türkiye Basketbol 1. Ligine yükselecek takımların belirlediği play-off mücadelelerinde galibiyet parolasıyla maçlara hazırlanan Haliliye Belediyespor, çeyrek finali 3-0'lık seri ile geçmeyi hedefliyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat
'ta, çeyrek finale yükselen Haliliye Belediyespor'un antrenör ve oyuncularını tebrik ederek, yarı final için sporculardan söz aldı. - ŞANLIURFA