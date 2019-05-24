Haliliye Belediye Başkan Yardımcılığına Ağcan atandı
7 saat önce
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Başkan Yardımcılığı kadrosuna yerel yönetimlerde 20 yıllık tecrübeli İhsan Ağcan'ı atadı.
Haliliye
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:23 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat
, Başkan Yardımcılığı kadrosuna yerel yönetimlerde 20 yıllık tecrübeli İhsan Ağcan'ı atadı.
Haliliye için canla başa çalışarak, çalışma ekibini kurup, Haliliye halkına en iyi hizmeti veren Başkan Mehmet Canpolat, yerel yönetimlerde tecrübeli İhsan Ağcan'ı çalışma ekibine kattı. 20 yıllık belediyecilik geçmişi olan İhsan Ağcan, Haliliye Belediyesinde Başkan Yardımcılığı kadrosunda göre başladı. Ağcan'a Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü
, bağlı çalışacak. - ŞANLIURFA
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