Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canpolat mesajında, sağlık çalışanlarının mesai gözetmeksizin çalıştığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Mesai gözetmeksizin her an her yerde sağlığımız için çabalayan, sağlık sektörünü günümüz dünyasında vatandaşlarımıza yeterli niteliğe kavuşturma başarısı gösteren sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Varlıkları sağlığımızın teminatı, canımızı emanet ettiğimiz emin eller olarak, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve bütün sağlık çalışanları, ulvi bir insani seviyede anlayışları ve kutsal bir mesleği ifa etmelerinden ötürü, erdemli bir camia olarak saygın bir konumu daima hak etmişlerdir. Bütün kaygıları insan olan sağlık camiasının muarız kaldığı her türlü sözlü ve fiziksel şiddetin karşısında olduğumuzu belirtmek isterim. 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' dizelerinin devlet indindeki itibarına muvafık sağlık camiasına minnet ve şükran duygularımı belirtmek isterim. Bu duygularla, özellikle de pandemi sürecinde canla başla sağlığımız için çalışan sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım."