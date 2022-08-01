Haliliye Belediyesi meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Haliliye Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

01.08.2022 13:43
Haliliye Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle 130 milyon değerinde temizlik, iş makinesi gibi hizmet araçlar aldıklarını bildirdi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle 130 milyon değerinde temizlik, iş makinesi gibi hizmet araçlar aldıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Ağustos ayı Meclis Toplantısı Devteyşti Mahallesi'ndeki Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekli yatırımla ilçe envanterine yaklaşık 130 milyon değerinde araç kazandırıldığını ifade etti.

Haliliye'nin her geçen gün büyümeye ve güzelleşmeye devam ettiğini aktaran Canpolat, şunları kaydetti:

"Belediyemizi gelecek yarınlara taşımak adına gerek 20 yıllık, gerek 50 yıllık planlar yaparak, hareket etmeye gayret ediyoruz. Belediye olarak geçtiğimiz günlerde almış olduğumuz karar gereği ilçemiz envanterinde hiçbir kiralık iş makinası, araç kalmasın diye karar almıştık. Meclisimizden ilgili yetkilerimiz de alarak, iş ve işlemlere başlamıştık. Yaklaşık 130 milyon değerinde çöp araçları, ticari araçlar, ekskavatör, konkasör olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekli bir yatırım yaparak envanterimize bu araçları katmış bulunmaktayız. Gelecekte Haliliye Belediyesinde kiralık araç olmayacak, hepsi belediyemizin mülkü olacak. Araçların gelişinin tamamlanmasıyla belediyemiz geleceğe hizmet anlamında kendi mülkündeki araçlarla birlikte yoluna devam edecek."

Canpolat, ilçedeki park ve bahçelerle ilgili yatırımlarının da devam ettiğini aktararak, ilçedeki yeni yapacaklarla çalışmalarla 600 dönümlük park alanını 840 dönüme çıkaracaklarını belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Haliliye Belediyesi meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

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