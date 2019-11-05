Haliliye Belediye Meclis Toplantısı gerçekleşti

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 2019 yılı Kasım Ayı Belediye Meclis Toplantısı 1. Birleşiminde yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.



Haliliye Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantılarının 1. Birleşimi, Canpolat'ın başkanlığında meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Açılış ve yoklamanın yapılması ile başlayan toplantıda konuşan Canpolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa ziyaretine ilişkin bilgiler aktardı.



Yürütülen harekatla ilgili belediye olarak da katkı sağladıklarını belirten Canpolat, "Haliliye Belediyesi olarak Barış Harekatı nedeniyle Şanlıurfa Valiliğimizin emrinde bizim ve diğer resmi kurumların araç gereçlerimiz Barış Harekatına destek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu bağlamada Haliliye Belediyesinde oluşan araç eksikliğini giderdik. Birkaç güne kalmaz araçlarımız gerek merkezde gerekse der kırsal işlerine kaldıkları yerden devam edecekler. Şehrimizin ilgilendiren epey uzun yıllardır problem olan Büyükşehir Belediyemizin arkasındaki yolda yaşanan çöküntüler, suların dışarıya çıkması, yağmur drenajları problemleri, kullanılmış parkelerin miadını doldurması nedeniyle esnaflardan gelen yoğun şikayetler üzerine asfaltladık. Yine aynı şekilde şikayetlerin söz konusu olduğu Kamberiye Mahallemize doğru yine Köprübaşı mevkiinde asfalt işlemini tamamladık. Şehitlik Mahallemizde parke çalışmamız, Devteşti Mahallemizde yol açma çalışmalarımız devam ediyor. İlçede beş noktada yol ve kaldırımlar ile ilgili bakım onarım çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Temizlik işlerimiz 17 ana arteri 1.500 sokağı ŞUTİM ve kamu binaları olmak üzere çeşitli noktalarda faaliyetlerini ivedilikle sürdürüyorlar" ifadelerini kullandı.



Meclisin birinci birleşiminde görüşülen maddeler oy birliği ile karara bağlanırken, Haliliye Belediye Meclisi 2019 yılı Kasım Ayı Meclis Toplantıları 2. Birleşim ile devam edecek. - ŞANLIURFA