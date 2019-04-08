Haliliye Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Haliliye
Belediye Meclisi 2019 Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantıları 1. Birleşimi, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat
ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Haliliye Belediye Meclisi, Başkan Mehmet Canpolat'ın başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda toplandı. Meclis birinci ve ikinci başkanvekili, katip üyeler, encümen üyeleri, ihtisas komisyonları, birlik üyelerinin belirlendiği meclis toplantısında, alınan tüm kararlar ise oy birliği ile sağlandı. Canpolat, Haliliye Belediye Meclisine seçilen üyeleri tebrik ederek, alınacak kararların Haliliye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Canpolat, ilk meclis toplantısı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Haliliye Belediye Meclisi olarak ilk meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Tüm katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte el ele, birlik ve beraberlik içerisinde, adaletli, şeffaf, dürüst ve tasarruflu bir şekilde Haliliye İlçemize hep birlikte hizmet edeceğiz. Tüm arkadaşlarımızın göstermiş olduğu sevgi, saygı, hoşgörü için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu meclis, Haliliye'yi güzel yarınlara taşıyacaktır. Alınan tüm kararların Şanlıurfa
için Haliliye için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA