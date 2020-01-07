Haliliye Belediye Meclisi yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Politika Haliliye Belediye Meclisi yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika

Haliliye Belediye Meclisi yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirdi

6 saat önce

Haliliye Belediye Meclisi yeni yılın ilk meclis toplantısının birinci oturumunu gerçekleştirdi.

Haliliye Belediye Meclisi yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirdi, System.String[]

Haliliye Belediye Meclisi yeni yılın ilk meclis toplantısının birinci oturumunu gerçekleştirdi.


Haliliye Belediye Meclisi 2020 Ocak Ayı Olağan Meclis toplantılarının ilk birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Canpolat başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Başkanlık teklifleri okunup oylandığı meclis toplantısında, teklifler oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısında belediyenin çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Canpolat, "2019 yılını geride bıraktık. 2020'ye adım attık. 2020'nin ilimize, ilçemize, ülkemize ve dünyaya barış, huzur ve saadet getirmesini diliyorum. 2019 yılı ile ilgili olarak Nisan ayı itibari ile hep beraber göreve başladık. Gerek belediyemizin derlenip toparlanması gerekse de hali hazırda yürütülen projelerin devam ettirilmesi, yine bizim seçim öncesi vadettiğimiz projeler ile alakalı olarak bunların alt yapılarının oluşturulması ile ilgili epey mesafe kat ettik. Bunlar yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Bir taraftan asli görevimiz olana temizlik, park bahçeler, fen işlerine bağlı yol çalışmalarımız devam etmektir. Gönül belediyeciliği dedik, bu manda bire bir vatandaşlara dokunan mahalle mahalle, köy köy, sokak sokak çalışmaların içerisinde yer aldık. 2019 yılı derlenip toplanma, ayağa kalkma, silkelenme yılı oldu. 2020 yılı ise inşallah yatırımlar yılı olacak. Açılışlar, temeller atma yılı olacak. Bu çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Mehmet Canpolat, Haliliye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:44 Kaynak: İHA
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