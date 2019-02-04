Son Dakika Haberleri: Haliliye Belediyesi 1. Amatör Gurubunun Şampiyonu Karaköprüspor

Haliliye Belediyesi 1. Amatör Gurubunun Şampiyonu Karaköprüspor

2 saat önce

Haliliye Belediyesi 1.Amatör A grubunda namağlup lider olan Karaköprüspor bu hafta deplasman da oynadığı Viranşehir İdmanyurduspor'u 7-4 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Haliliye Belediyesi 1. Amatör Gurubunun Şampiyonu Karaköprüspor, System.String[]
Haliliye Belediyesi 1.Amatör A grubunda namağlup lider olan Karaköprüspor bu hafta deplasman da oynadığı Viranşehir İdmanyurduspor'u 7-4 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Haliliye Belediyesi 1.Amatör küme A grubunda namağlup lider olan Karaköprü Spor bu hafta deplasmanda oynadığı Viranşehir İdmanyurduspor'u deplasmanda 7-4 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala 2018-2019 futbol sezonu Haliliye Belediyesi 1.Amatör küme şampiyonu oldu. Karaköprü Spor gelecek yıl Süper Amatör lige çıkan ilk takım olarak adını yazdırdı.

Karaköprüspor Kulüp Başkanı Yunus Emre Aktaşoğlu, "Sezon başından bu yana yağmur çamur soğuk demeden antremanlar yaparak çok çalıştık, her maça final maçıymış gibi çıktık kazanmak için en iyi mücadeleyi verdik. Ligin 16. Haftası geride kalırken, 15 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup olarak geldik. Rakip filelere 55 gol atarken, kalemizde de 13 gol gördük. 46 puanla ligin bitimine 2 hafta kala en yakın rakibimizin 7 puan önünde şampiyonluğumuzu garantiledik" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:41 Kaynak: İHA

Futbol, Karaköprü, Viranşehir, Haliliye Belediyesi, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Real Madrid, Alaves'i Rahat Geçti Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçağın Enkazında Bir Ceset Bulundu

Galatasaray'ın Yeni Transferi Christian Luyindama, Belçika'da Olay Yarattı! Galatasaray'da Sakatlığını Atlatan Emre Akbaba Takımla Çalışmalara Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 15:41:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haliliye Belediyesi 1. Amatör Gurubunun Şampiyonu Karaköprüspor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]