Haliliye Belediyesi 15 Temmuz dolayısıyla Türk bayrağı dağıttı

Haliliye Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı ile şapka dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde vatandaşları evlerini ve iş yerlerini bayraklarla donatmaya davet etti.

Bu kapsamda ekipler, ilçe esnafına ve vatandaşlara Türk bayrağı ve şapka dağıttı.

Vatandaşlar, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti.