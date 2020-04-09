Son Dakika › Güncel › Haliliye Belediyesi, bazı yerlere tıbbi atık kutuları koydu - Son Dakika
Haliliye Belediyesi, bazı yerlere tıbbi atık kutuları koydu
6 saat önce
Haliliye Belediyesi, vatandaşların maske ve eldivenlerini atabilmeleri amacıyla bazı yerlere tıbbi atık kutuları koydu.
Haliliye Belediyesi, vatandaşların maske ve eldivenlerini atabilmeleri amacıyla bazı yerlere tıbbi atık kutuları koydu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin koronavirüs kapsamındaki tedbirleri devam ediyor.
Ekipler, bu kapsamda ilçede insanların yoğun olarak bulunduğu bölgelere maske ve eldivenlerini atabilmeleri için tıbbi atık kutuları koydu.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:14 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda