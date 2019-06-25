Son Dakika Haberleri: Haliliye Belediyesi ilçeyi çiçeklerle süslüyor
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Haliliye Belediyesi ilçeyi çiçeklerle süslüyor

33 dakika önce

Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki park ve bahçelerde mevsimlik çiçekli bitkileri toprakla buluşturarak, renk cümbüşü oluşturuyor.

Haliliye Belediyesi ilçeyi çiçeklerle süslüyor, System.String[]
Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki park ve bahçelerde mevsimlik çiçekli bitkileri toprakla buluşturarak, renk cümbüşü oluşturuyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın göreve geldiği günden itibaren özel ilgi gösterdiği, vatandaşların gün içerisinde dinlendiği, çocukların da eğlenceli vakit geçirdiği park ve bahçeler, yeni peyzaj düzenlemeleri ile ilçeye renk katıyor. Çevre koruma ve kontrol müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü peyzaj çalışmaları ile mevsimlik bitkileri toprakla buluşturuyor. Çiçek şelalesi ve parkta yürütülen çeşitli peyzaj çalışmalarında, kadife çiçeği, rozet çiçeği, gül, lavantin, ortanca ve çam fidanı olmak üzere binlerce bitkinin dikimi gerçekleştirildi. Dikilen çiçeklerin, devamlığını sağlamak adına da bakımları ekipler tarafından düzenli olarak yapılıyor.

Yıl boyunca periyotlar ile bakım ve yenileme çalışması yapılan yeşil alanlar, vatandaşların göz zevklerine hitap edecek şekilde daha da renklendirildi. Vatandaşlar, büyük beğeni toplayan peyzaj çalışmalarından dolayı Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:07 Kaynak: İHA
Mehmet Canpolat, Haliliye Belediyesi, Haliliye, Yaşam
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