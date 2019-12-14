Haliliye Belediyesi kadınları sanatla buluşturuyor - Son Dakika
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Haliliye Belediyesi kadınları sanatla buluşturuyor

6 saat önce

Haliliye Belediyesi tarafından kadınlara yönelik açılan filografi ile dikiş nakış kursları yoğun ilgi görüyor.

Haliliye Belediyesi kadınları sanatla buluşturuyor, System.String[]

Haliliye Belediyesi tarafından kadınlara yönelik açılan filografi ile dikiş nakış kursları yoğun ilgi görüyor.


Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ile çalışmalar yürüten Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın Destek Merkezlerinde kadınların meslek edinme ve aile ekonomisine katkı sağlaması hedefiyle yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde açılan filografi ve dikiş nakış kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.


Kadın kursiyerler filografi el sanatı ile ilgili uzman eğitmenlerden aldıkları bilgi ve tecrübeyi kendi eserlerine yansıtırken, el emeği göz nuru çalışmalar ise görülmeye değer niteliği taşıyor. Açılan bu kurslarla kursiyerler hem el sanatı ile ilgili meslek edinme hem de aile bütçesine katkıda sağlıyor.


Haliliye Belediyesinin kadınlara yönelik kursları takdir toplarken, kursiyerler açılan kurslardan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Haliliye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:49 Kaynak: İHA
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