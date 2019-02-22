Son Dakika Haberleri: Haliliye Belediyesi Koşusunu 'Delicihan' Kazandı

Haliliye Belediyesi Koşusunu 'Delicihan' Kazandı

30 dakika önce

Haliliye Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl beşincisi düzenlenen safkan Arap atlarının koştuğu 5'inci Haliliye Belediye Başkanlığı Kupa Koşusunu Mehmet Ali Aktürk idaresindeki 5 numaralı Delicihan isimli at kazandı.

Haliliye Belediyesi Koşusunu 'Delicihan' Kazandı, System.String[]
Haliliye Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl beşincisi düzenlenen safkan Arap atlarının koştuğu 5'inci Haliliye Belediye Başkanlığı Kupa Koşusunu Mehmet Ali Aktürk idaresindeki 5 numaralı Delicihan isimli at kazandı.

Safkan Arap atlarının yarıştığı 5'inci Geleneksel Haliliye Belediye Başkanlığı Kupa Koşusu, Şanlıurfa Hipodromunda gerçekleştirildi. Koşuyu izlemeye Başkan Fevzi Demirkol, Vali Yardımcısı Selami Işık, meclis üyeleri ve davetliler ile belediye çalışanları geldi.

Kum pistte bin 300 metrede gerçekleşen ve gecenin beşinci koşusu olan Haliliye Belediye Başkanlığı Kupa Koşusunu, Mehmet Ali Aktürk'ün bindiği 5 numaralı Delicihan kazanırken, yarışta İpekçihan ikinci, Tilki üçüncü, Elmasın Kızı isimli at ise dördüncü geldi. Hipodromun protokol tribününde gerçekleştirilen ödül töreninde Başkan Fevzi Demirkol, yarışı kazanan atın sahibi adına Mehmet Balta'ya kupasını, jokey Aktürk'e de plaket ve çiçeğini taktim etti.

Kupa töreni sonrası açıklama yapan Hipodrom Müdürü Mehmet Kazoğlu, "Bugün beşincisi düzenlediğimiz Haliliye Belediye Başkanlığı Koşumuza, Başkanımız Fevzi Demirkol her zaman olduğu ilgisini fazlasıyla göstermiştir. Başkanımız, bölgemizin değeri olan safkan Arap atlarının yetiştiricilerine de sahip çıkmıştır. Kendisine teşekkür ederim" diye konuştu.

Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ise Arap atının tanıtımı ve yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla Haliliye Belediye Başkanlığı Koşusunun Arap atı dalında yapıldığının altını çizerek, "Haliliye Belediyesi olarak geleneğimizi, geleceğe taşımak ve değerlerimize sahip çıkmak adına Haliliye Belediye Başkanlığı Kupa Koşumuzda olmazsa olmazımız, Arap atlarının koşmasıdır. Hamd olsun bu yıl beşincisini düzenlediğimiz koşumuzu gerçekleştirdik" diye konuştu.

Öte yandan, yarışı izlemeye gelen vatandaşlara kumanya ikram edildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:20 Kaynak: İHA

Haliliye Belediyesi, Haliliye, Spor
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