Son Dakika Haberleri: Haliliye Belediyesi kurumsal kadrosunu güçlendirdi
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Haliliye Belediyesi kurumsal kadrosunu güçlendirdi

6 saat önce

Haliliye Belediyesi kurumsal kadrosunu daha da güçlendirme adına 4 yeni belediye başkan yardımcısı atadı.

Haliliye Belediyesi kurumsal kadrosunu güçlendirdi, System.String[]

Haliliye Belediyesi kurumsal kadrosunu daha da güçlendirme adına 4 yeni belediye başkan yardımcısı atadı.


Haliliye Belediyesi, dinamik kadrolarını daha da güçlü hale getiriyor. Bu kapsamda yönetim kadrosuna 4 yeni başkan yardımcısı atadı. Belediye Başkan yardımcılığına, Haliliye Belediyesi Meclis Üyeleri olan Ali Doğan, İbrahim Halil Kaya, Mehmet Emin Aslan ve Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görev yapan Mehmet Aslan olarak atandı. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:56 Kaynak: İHA
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