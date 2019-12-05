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Haliliye Belediyesi kurumsal kadrosunu güçlendirdi
6 saat önce
Haliliye Belediyesi kurumsal kadrosunu daha da güçlendirme adına 4 yeni belediye başkan yardımcısı atadı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:56 Kaynak: İHA
Haliliye Belediyesi kurumsal kadrosunu daha da güçlendirme adına 4 yeni belediye başkan yardımcısı atadı.
Haliliye Belediyesi, dinamik kadrolarını daha da güçlü hale getiriyor. Bu kapsamda yönetim kadrosuna 4 yeni başkan yardımcısı atadı. Belediye Başkan yardımcılığına, Haliliye Belediyesi Meclis Üyeleri olan Ali Doğan, İbrahim Halil Kaya, Mehmet Emin Aslan ve Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görev yapan Mehmet Aslan olarak atandı. - ŞANLIURFA
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