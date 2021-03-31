Haliliye Belediyesi masa tenisi ligi başladı - Son Dakika

Haliliye Belediyesi masa tenisi ligi başladı

31.03.2021 12:23
Haliliye Belediyesi masa tenisi ligi başladı, System.String[]

Haliliye Belediyesi Büyükler ve Gençler Masa Tenisi Ligi, Haliliye Belediyesinin ev sahipliğinde başladı.

Haliliye Belediyesi Büyükler ve Gençler Masa Tenisi Ligi, Haliliye Belediyesinin ev sahipliğinde başladı.

Spora ve sporcuya verdiği desteklerin bir yenisini daha ekleyen Haliliye Belediyesi, Büyükler ve Gençler Masa Tenisi Ligine ev sahipliği yapıyor. Haliliye Belediyesi Sahiba Özlek Spor Salonunda başlayan lig, gençler ve yetişkinler olmak üzere iki kategoriden oluşuyor.

30 ve 31 Mart'ta büyükler ligi müsabakaları gerçekleştirilirken, 1 ve 2 Nisan'da ise gençler müsabakaları oynanacak.

Toplam 4 etaptan oluşan turnuvaya Haliliye Belediyespor'da büyüklerden 2, gençlerden 5 olmak üzere toplam 7 sporcuyla katıldı.

Şanlıurfa'da bir ilk

Böylesi bir turnuvanın Şanlıurfa'da ilk defa yapılacağının altını çizen Türkiye Masa Tenisi Şanlıurfa İl Temsilcisi Bilal Özalp, "Toplamda 4 etap şeklinde olacaktır. Etapların sonunda dereceye giren sporcularımıza Haliliye Belediyemiz tarafından çeşitli hediyeler takdim edilecektir. Bu turnuvanın yapılmasında, maddi ve manevi yanımızda bulunan Haliliye Belediyesi Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Böylesi bir etkinliğin sayesinde ileride milli oyuncuların çıkabileceğini belirten Harran Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Gökhan ise, "Böylesi güzel ve önemli bir turnuva düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi masa tenisi ligi başladı
Haliliye Belediyesi masa tenisi ligi başladı
Haliliye Belediyesi masa tenisi ligi başladı
Haliliye Belediyesi masa tenisi ligi başladı

Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa, 31 Mart, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Haliliye Belediyesi masa tenisi ligi başladı - Son Dakika Spor


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