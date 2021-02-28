Haliliye Belediyesi millet evlerinde meslek öğreniyorlar - Son Dakika

Haliliye Belediyesi tarafından hizmete sunulan millet evleri, kadınların meslek öğrendiği merkezler haline geldi. Kadınlar, millet evlerinde meslek öğrenirken, çocukları ise kreşte vakit geçiriyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, "kültür ve sanatın kalbi Haliliye" sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında gençlere ve kadınlara yönelik müzik ve meslek edindirme kurslarını devam ettiriyor. Ahmet Yesevi Millet Evi, Süleymaniye Millet Evi ve Sırrın Millet Evinde, kadınlar için el sanatları ve dikiş nakış kursları, alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştiriliyor. Kadınlar, millet evlerinde meslek öğrenirken, çocukları da millet evlerinde bulunan kreşlerde vakit geçiriyor. Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerinin uygulandığı kurslardan faydalanan kadınlar, kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'tan teşekkür ettiler.

Gençlere gitar kursu

Sırrın Millet Evinde de, gençlere yönelik gitar kursu başladı. Gitar Eğitmeni Berk Çizmecioğlu tarafından verilen kursa, bölgede ikamet eden gençler yoğun ilgi gösteriyor. - ŞANLIURFA