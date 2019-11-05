Son Dakika Haberleri: Haliliye Belediyesi'nden 2 Aralık çağrısı
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Haliliye Belediyesi'nden 2 Aralık çağrısı

7 saat önce

Haliliye Belediyesi, 2019 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinde son günün 2 Aralık olduğunu duyurdu.

Haliliye Belediyesi'nden 2 Aralık çağrısı, System.String[]

Haliliye Belediyesi, 2019 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinde son günün 2 Aralık olduğunu duyurdu.


2019 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödemelerinin 2 Aralık 2019 Pazartesi son gün olduğunu hatırlatan Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Gelirler Birimi, vatandaşların mağdur olmamaları için son günü beklemeden ödemelerin yapılması konusunda bilgilendirmede bulundu. Emlak ve Gelirler Birimi, mükellefler, cezalı duruma düşmemek için 2 Aralık'a kadar Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binası ile Karakoyun İş Merkezindeki veznelerden ödemelerini yapabileceği bilgisini de eklenirken, 2 Aralık'a kadar veznelerin haftasonu da hizmet vereceği bildirildi. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:54 Kaynak: İHA
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