Son Dakika Haberleri: Haliliye Belediyesi'nden Kurtuluş Klibi

Haliliye Belediyesi'nden Kurtuluş Klibi

14 dakika önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 99. yılı anısına 'şehrin gururlu sesi kurtuluş' isimli özel bir klip hazırlattı.

Haliliye Belediyesi'nden Kurtuluş Klibi, System.String[]
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 99. yılı anısına 'şehrin gururlu sesi kurtuluş' isimli özel bir klip hazırlattı.

Kenti ve 99 yıllık kurtuluş zaferini, bu zaferin izlerini taşıyan yapıların dilinden anlatan filmde Kara Meydanı Cami, Kürkçü Osman Evi, Millet Hastanesi, Topçu Hanı, Numune Mektebi gibi Şanlıurfa tarihine tanık önemli yapıların izleri ile yaşananlar anlatılıyor.

"Şehrin gururlu sesi, kurtuluş" başlıklı kısa filmin sonunda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat Şanlıurfa'nın 99 yıllık şanlı zaferini kutluyor. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:35 Kaynak: İHA
Yaşam
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