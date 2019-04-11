Haliliye Belediyesi'nden Kurtuluş Klibi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 99. yılı anısına 'şehrin gururlu sesi kurtuluş' isimli özel bir klip hazırlattı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 99. yılı anısına 'şehrin gururlu sesi kurtuluş' isimli özel bir klip hazırlattı.



Kenti ve 99 yıllık kurtuluş zaferini, bu zaferin izlerini taşıyan yapıların dilinden anlatan filmde Kara Meydanı Cami, Kürkçü Osman Evi, Millet Hastanesi, Topçu Hanı, Numune Mektebi gibi Şanlıurfa tarihine tanık önemli yapıların izleri ile yaşananlar anlatılıyor.



"Şehrin gururlu sesi, kurtuluş" başlıklı kısa filmin sonunda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat Şanlıurfa'nın 99 yıllık şanlı zaferini kutluyor. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cinnet Getiren Koca, Karısını Kurşun Yağmuruna Tuttu

İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'nın Kurtuluşunu Ahmet Kaya ile Olan Videosuyla Kutladı

Mansur Yavaş İlk Görev Gününde Atatürk Heykeli'ni Temizletti

Satın Aldığı Otobüsü Restorana Çevirip Köy Köy Dolaşarak Ekmek Parasını Kazanıyor