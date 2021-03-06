Haliliye Belediyesi'nden öğrencilere soru bankası desteği - Son Dakika

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere soru bankası desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Canpolat, gençlerin eğitimine destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında yürütülen YKS hazırlık kursuna katılan 600 öğrenci için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı soru bankası seti hazırlandı. Öğrencilerle burada bir araya gelen Canpolat, onlara sohbet ederek soru bankası hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canpolat, her daim gençlerin yanlarında olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Haliliye Belediyesi Bahçelievler Gençlik Merkezi ilk günden itibaren gençlerimizin yanında olmaya devam ediyor. Şu anda YKS sınavına hazırlanan öğrencilerimiz ile birlikteyiz. Geçtiğimiz yıllarda 9 yüz civarında öğrencimize bu merkez hizmet vermekteydi. Bu yıl ise pandemiden dolayı 6 yüz öğrencimize hizmet vermektedir. Bu merkez öğrencilerimizi üniversite sınavına hazırlıyor. Şu anda 6 yüz öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı soru bankası seti dağıtıyoruz. Burada genel ders ve özel ders olmak üzere öğrencilerimize faydalı işler yapmanın peşindeyiz. Geçen yıl 240 öğrenci bu sıralardan geçerek TIP'da dahil bu sıralardan geçerek kazanmışlardı. İnşallah bu yılda öğrencilerimizin tamamı istedikleri bölümlere gidip vatana millete faydalı olurlar. Haliliye Belediyesi olarak gençlerimiz ister fiziği ortamda, ister kitap anlamında isterlerse hoca anlamında her zaman yanlarında olacağız. Ben tüm öğrencilere ve hocalarımıza başarılar diliyorum."