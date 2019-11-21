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Haliliye Belediyesi'nden yetim çocuklara tıraş hizmeti
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi yetim çocuklara tıraş hizmeti sunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:44 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi yetim çocuklara tıraş hizmeti sunuyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin evde bakım hizmeti ekipleri, bakıma muhtaç ailelerin yanı sıra ilçede yetim çocukların da yüzünü güldürüyor.
Ekipler, ilçede yetim çocukların evlerine giderek saç tıraşlarını gerçekleştiriyor.
Saç tıraşları yapılan çocuklar, yapılan hizmetten dolayı Haliliye Belediyesi görevlilerine teşekkür etti.
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