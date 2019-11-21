Son Dakika Haberleri: Haliliye Belediyesi'nden yetim çocuklara tıraş hizmeti
Son Dakika Güncel Haliliye Belediyesi'nden yetim çocuklara tıraş hizmeti - Son Dakika

Haliliye Belediyesi'nden yetim çocuklara tıraş hizmeti

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi yetim çocuklara tıraş hizmeti sunuyor.

Haliliye Belediyesi'nden yetim çocuklara tıraş hizmeti, System.String[]

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi yetim çocuklara tıraş hizmeti sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin evde bakım hizmeti ekipleri, bakıma muhtaç ailelerin yanı sıra ilçede yetim çocukların da yüzünü güldürüyor.

Ekipler, ilçede yetim çocukların evlerine giderek saç tıraşlarını gerçekleştiriyor.

Saç tıraşları yapılan çocuklar, yapılan hizmetten dolayı Haliliye Belediyesi görevlilerine teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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