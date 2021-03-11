Haliliye Belediyesi'nden YKS'ye hazırlanan öğrencilere destek - Son Dakika

Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik seviye belirleme sınavı gerçekleştirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen eğitim destekleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik açılan ücretsiz kurslarına katılan 300 öğrenciye yönelik deneme sınavı gerçekleştirildi. Maske, mesafe, hijyen tedbirleri alınarak devam eden kursta öğrenciler yeni dönem için haftalık deneme sınavlarına başladı. YKS öncesi Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile ilgili yapılan deneme sınavları ile öğrencilerin sınav stresinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Öğrenciler düzenlenen deneme sınavına yoğun ilgi gösterirken, sınav sonrası çözemedikleri soruları da merkezde bulunan, alanında uzman öğretmenlere çözdürme imkanı buluyor.