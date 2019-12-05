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Haliliye Belediyesi'nin hedefi galibiyet

6 saat önce

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nun zirvesinde yer alan Haliliye Belediyesi ekibi, evinde karşılaşacağı TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi'nin hedefi galibiyet, System.String[]

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nun zirvesinde yer alan Haliliye Belediyesi ekibi, evinde karşılaşacağı TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 Nisan Spor Salonunda Başantrenör Akif Gürgen gözetiminde hazırlıklarını sürdüren Şanlıurfa ekibinin hedefi maçtan galibiyetle ayrılmak.

Başantrenör Gürgen, ligde güzel bir galibiyet serisi yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Son altı maçımızdan galibiyetle ayrıldık. Son 3 haftadır da liderliğimi koruyoruz. Bu sonuç bize daha fazla sorumluluk veriyor, hem açık hedef haline geldik. Herkes bizi yenmek için kapasitesini zorluyor. Rakibi izledik ve işimiz kolay olmayacak. Bu maçı da Allah'ın izni kazanacağımızı düşünüyorum. Taraftarımız giderek çoğalmaya başladı. Onlara da teşekkür ediyorum. Bu hafta Gümüşhane ekibini burada yenip liderliğimiz devam ettirmek istiyoruz."

Haliliye Belediyesi, Gümüşhane, voleybol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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