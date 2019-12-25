Haliliye Belediyesi personellerine eğitim semineri verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haliliye Belediyesi personellerine eğitim semineri verdi - Son Dakika

Haliliye Belediyesi personellerine eğitim semineri verdi

6 saat önce

Haliliye Belediyesi, hizmet içi eğitim kapsamında bütün personellerine kişisel gelişim eğitimi semineri düzendi.

Haliliye Belediyesi personellerine eğitim semineri verdi, System.String[]

Haliliye Belediyesi, hizmet içi eğitim kapsamında bütün personellerine kişisel gelişim eğitimi semineri düzendi.


Haliliye Belediyesi, personel performansını attırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda insan kaynakları müdürlüğü, belediye bünyesinde bulunan tüm personele yönelik hizmet içi eğitim çerçevesinde kişisel gelişim eğitimi semineri düzenledi. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde düzenlenen seminere Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Erol, Hamdi Kaysı, birim amirleri ve birimlerde çalışan personeller katıldı. Seminerde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erol, seminerde verilen eğitimin önemine dikkat çekerek, tüm belediye personelleri ile bir arada olmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.


Seminerde Kişisel Gelişim Uzmanı Halil Azemoğlu da katılımcılara kişisel gelişim ve iş performansına yönelik bilgiler verdi. Birlik ve berberliğin de vurgulandığı seminer belediye personelleri tarafından ilgi ile takip edildi. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Mehmet Erol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi
Putin, 5 generali görevden aldı Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor 350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı

Son Dakika Haberleri
20:54 Tıp öğrencileri diyabet farkındalığı için sokakta kan şekeri ölçtü - Son Dakika
20:52 Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih'in cenazesi törenle defnedildi (1) - Son Dakika
20:52 Türk Kızılayından Adana'daki sel mağdurlarına gıda ve barınma yardımı - Son Dakika
20:50 Malatya'da asayiş - Son Dakika
20:46 Adana'da bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
19:20 Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:59:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Haliliye Belediyesi personellerine eğitim semineri verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]