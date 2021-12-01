Haliliye Belediyesi üst yapı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerdeki üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalar ile ilçeye yeni yollar kazandırılırken, deforme olan yollarda da yenileme çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda ekipler kırsal Gümüştaş Mahallesinde stabilize çalışmalarını sürdürürken, Emirler Mahallesinde ise kilitli beton parke döşeme çalışmalarını devam ediyor.

Açıklamada, üst yapı çalışmalarının program dahilinde ilçe genelinde sürdürüleceği kaydedildi.