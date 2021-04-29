Haliliye Belediyesinden yeni hizmet noktası - Son Dakika

Haliliye Belediyesinden yeni hizmet noktası

29.04.2021 13:17
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Haliliye Belediyesi, vatandaşların hizmetlere daha kolay erişebilmelerini sağlamak amacıyla yeni bir hizmet noktasını hizmete sundu.

Haliliye Belediyesi, vatandaşların hizmetlere daha kolay erişebilmelerini sağlamak amacıyla yeni bir hizmet noktasını hizmete sundu.

Vatandaşların hizmetlere daha hızlı ve kolay erişim sağlamasını amaçladıklarının altını çizen Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Sosyal yardım, halkla ilişkiler, zabıta ve vezne hizmetlerine vatandaşlarımız daha kolay erişim sağlasın diye yeni hizmet noktamızı hizmete sunduk" dedi.

Haliliye Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Caddesi üzerinde ek hizmet noktasını hizmete sundu. Vezne, zabıta, halkla ilişkiler ve sosyal yardım hizmetlerinin yer aldığı yeni hizmet noktasını Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kaya ile birlikte ziyaret etti. Hizmet noktasında görevli personellerle sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül ve Başkan Canpolat, noktada bulunan vatandaşlar ile de görüştü.

Beyazgül, "Bulunduğumuz bölge valiliğin, adliyenin, SGK'nın, ticaret ve sanayi odasının, borsanın bulunduğu yani şehre hizmet veren bütün alanlar bu bölgede toplanmış oluyor. Hemen buranın altında da altı yüz araçlık otoparkımız var. Yani şehrin yeni cazibe alanı Allah'ın izniyle burada. Burası her yönden ulaşıma ve halkımıza hizmete yakın bir bölge, işte bu bölge içerisinde de Haliliye Belediye başkanımız bir takım hizmetlerini halkla iç içe yürütmek üzere üç tane dükkanı bir araya getirdi. Çok modern bir kullanım alanı oluşturdu. Biz biraz önce bu alanı gezdik, gerçekten vezneler, zabıta ve diğer halkla ilişler hizmetleri burada çok güzel ve burada çalışanlarda burada mutlu bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Hem Haliliye Belediyemizin şu hizmet alanının hem de kendi belediye binamızın halkımıza hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Başkanımıza bir kere daha bu düşüncesinden dolayı kendisini tebrik ediyorum hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum" şeklinde konuştu.

Canpolat, "Şu anda Haliliye Belediyesi olarak eski hal pazarı dediğimiz toplanma merkezi olarak bilinen yerin hemen karşısında TOKİ tarafından yapılan ve aynı zaman da buradaki iş merkezi kuleye büyükşehrin geldiği yerin buranın geniş bir iş hacminin olacağı alanda bizlerde Haliliye Belediyesi olarak gerek vatandaşlarımıza vezne noktasında gerek sosyal yardımla ile ilgili bir gerek halkla ilişkilerle ile ilgili bir masa ve üçüncü bölge zabıta amirliğimizi üst kata getirerek burada vatandaşlarımızın daha kolay erişebilirlilik, daha hızlı iş ve işlemlerini görebilme adına buradaki yeri dizayn ettik. Vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Biz seçim öncesinde ifade ettiğimiz gibi biz sahada olacağız, belediyeyi ve belediyenin hizmetlerini ayağınıza getireceğiz demiştik bunların da bir bir tecellilerini bölgesel ve semt olarak Haliliye Belediyesi olarak her yerde göstermeye devam ediyoruz. Bu hususta ve birçok çalışmamızda bize her zaman olduğu gibi destek olan değerli büyükşehir belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bugünde pandemi kuralları çerçevesinde çok az bir kişinin katılımıyla birlikte burayı hizmete açmış bulunmaktayız. Ben değerli büyükşehir başkanımıza, değerli meclis üyelerimize, başkan yardımcılarımıza ve Haliliye Belediyesi ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesinden yeni hizmet noktası
Haliliye Belediyesinden yeni hizmet noktası
Haliliye Belediyesinden yeni hizmet noktası

Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haliliye Belediyesinden yeni hizmet noktası - Son Dakika


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