Haliliye Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde başlatılan asfalt, kilitli beton, parke döşeme, yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce, Karşıyaka, Güzelyurt ve Kanoğlu mahallelerinde devam eden yol yapım ve yol açma çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.