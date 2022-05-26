Haliliye Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Haliliye Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

26.05.2022 12:02
Haliliye Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde başlatılan asfalt, kilitli beton, parke döşeme, yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce, Karşıyaka, Güzelyurt ve Kanoğlu mahallelerinde devam eden yol yapım ve yol açma çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

YORUMLAR
500
Datça'da kaçak yapıların yıkımına tepki Datça'da kaçak yapıların yıkımına tepki Mersin'de 2 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı Mersin'de 2 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı
Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Haliliye Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haliliye Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
17:35 Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü binasının önünde bağıran canlı bomba vurularak etkisiz hale getirildi
17:19 Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!
17:19 Peru 7.2 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi
17:16 Bebeğinin mamasına karınca ilacı döküp zehirlemeye teşebbüs eden babanın intihar girişimine dayıdan tepki: Keşke o ip kopmasaydı!
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 18:04:23. #1.13#
SON DAKİKA: Haliliye Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement