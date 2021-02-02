Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri denetimler gerçekleştirdi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesince yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 422 ürüne el konuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ilçede bazı iş yerlerinde yaptığı kontrollerde yağ ve çay olmak üzere son tüketim tarihi geçmiş ürünleri kontrol etti.

Ekipler, son tüketim tarihi geçmiş 422 ürün ele geçirerek, iş yerleri hakkında idari işlem uyguladı.

Toplanan ürünler imha edilmek üzere zabıta karakoluna götürüldü.