Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri eğlence mekanlarını denetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri eğlence mekanlarını denetledi - Son Dakika

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri eğlence mekanlarını denetledi

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymayan eğlence mekanlarına cezai işlem uygulandı.

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri eğlence mekanlarını denetledi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymayan eğlence mekanlarına cezai işlem uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan birçok eğlence mekanını denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı uygulamalar kapsamında eğlence merkezleri ve kafeleri denetleyen zabıta ekipleri, ruhsat, alkol satışı denetimi yaptı. Ekipler yüksek sesle müzik yapan eğlence merkezlerini de uyardı.

Yapılan denetimler sırasında kurallara uygun faaliyet göstermediği için bir eğlence merkezi mühürlendi, bazı işyeri sahipleri hakkında ise idari para cezası uyguladı.

Haliliye Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:40 Kaynak: AA
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