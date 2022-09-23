Şanlıurfa'da lokantalarda hijyen denetimi yapıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da lokantalarda hijyen denetimi yapıldı

23.09.2022 10:31
Şanlıurfa'da lokantalarda hijyen denetimi yapıldı

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, lokantalarda hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, lokantalarda hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda satışı yapan iş yerlerinin hijyen standartlarını korumasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri tarafından vatandaşların sağlığını korumak için yapılan denetimle, kentin işlek noktalarından olan Emniyet Caddesindeki restoran ve lokantalar denetlendi.

Başta işletmelerin mutfakları olmak üzere hijyen ve temizlik denetimlerini titizlikle sürdüren zabıta ekipleri, işletmelere gıda ürünlerini açıkta korunmaması için uyarılarda bulundu. Gıda ürünlerinin saklama koşullarına uyulması gerekli noktasında işletmeleri uyardı. Bu kurallara uymayan işletmelere için gerekli işlemler uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği belirtilen açıklamada, vatandaşların gördükleri olumsuzlukları 444 22 63 numaralı İletişim Merkezine bildirmeleri istendi.

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Kaynak: AA

Haliliye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da lokantalarda hijyen denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da lokantalarda hijyen denetimi yapıldı - Son Dakika
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