Şanlıurfa'da okul kantinleri denetlendi

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik olarak "huzur ve güvenin kalbi Haliliye" sloganıyla çalışmaları sürüyor.

Halkın sağlığı için denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, orta ve lise düzeyindeki okullarda bulunan kantin ve yemekhanelerde denetim yaptı.

Ekipler, hijyen kuralları başta olmak üzere ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Okul kantinlerinde satılmaması gereken ürünlerle ilgili de hatırlatma yapan zabıta ekipleri, kurallara uyan kantin işletmecilerine teşekkür etti.