Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün ele geçirildi

10.08.2022 12:08
Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün ele geçirildi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kasap, şarküteri ve marketlerde yaptığı denetimlerde tarihi geçmiş yüzlerce gıda ürününe el koydu.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kasap, şarküteri ve marketlerde yaptığı denetimlerde tarihi geçmiş yüzlerce gıda ürününe el koydu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağılığını korumaya yönelik yaptığı denetimlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekim ve gıda mühendisleriyle birlikte yürütülen denetimde, zabıta ekipleri işyerlerinde tarihi geçmiş ürünlere rastladı. Yapılan detaylı incelemede 67 kilogram tavuk eti, 428 adet cips, 332 adet kek ve 137 adet bitki çayına el konuldu. Zabıta aracına konulan ürünler imha edilirken iş yerine cezai işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin ilçe genelinde devam edeceği kaydedildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Haliliye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün ele geçirildi - Son Dakika

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