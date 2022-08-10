Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağılığını korumaya yönelik yaptığı denetimlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekim ve gıda mühendisleriyle birlikte yürütülen denetimde, zabıta ekipleri işyerlerinde tarihi geçmiş ürünlere rastladı. Yapılan detaylı incelemede 67 kilogram tavuk eti, 428 adet cips, 332 adet kek ve 137 adet bitki çayına el konuldu. Zabıta aracına konulan ürünler imha edilirken iş yerine cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

Haliliye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.