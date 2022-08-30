Haliliye Belediyesi Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı dağıttı - Son Dakika
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Haliliye Belediyesi Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı dağıttı

30.08.2022 16:38
Haliliye Belediyesi Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı dağıttı

Haliliye Belediyesince Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı dağıtıldı.

Haliliye Belediyesince Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü dolayısıyla esnaf ile vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Ekipler, vatandaşları evlerini ve iş yerlerini bayraklarla donatmaya davet etti.

Vatandaşlar ise Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haliliye Belediyesi Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı dağıttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Haliliye Belediyesi Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı dağıttı - Son Dakika
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