Şanlıurfa'da 4 metruk yapı yıkıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 4 metruk yapı yıkıldı

04.08.2022 12:33
Şanlıurfa'da 4 metruk yapı yıkıldı

Haliliye Belediyesince riskli bölgelerde bulunan 4 metruk yapı yıkıldı.

Haliliye Belediyesince riskli bölgelerde bulunan 4 metruk yapı yıkıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde yürütülen saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin riskli ve metruk yapı tespit çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, teknik ekipler tarafından yapılan saha çalışmaları doğrultusunda riskli olduğu tespit edilen metruk yapılar, tahliye işleminin ardından yıkılıyor.

Bu kapsamda Şehitlik, Şair Nabi ve Atatürk mahallelerindeki 4 yapı, kontrollü şekilde yıkıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 4 metruk yapı yıkıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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