Şanlıurfa'da 4 metruk yapı yıkıldı

Haliliye Belediyesince riskli bölgelerde bulunan 4 metruk yapı yıkıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde yürütülen saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin riskli ve metruk yapı tespit çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, teknik ekipler tarafından yapılan saha çalışmaları doğrultusunda riskli olduğu tespit edilen metruk yapılar, tahliye işleminin ardından yıkılıyor.

Bu kapsamda Şehitlik, Şair Nabi ve Atatürk mahallelerindeki 4 yapı, kontrollü şekilde yıkıldı.