Haliliye Belediyesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Haliliye Belediyesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Haliliye Belediyesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nun lideri Haliliye Belediyesi ekibi, deplasmanda karşılaşacağı Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıkları, System.String[]

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nun lideri Haliliye Belediyesi ekibi, deplasmanda karşılaşacağı Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Nisan Spor Salonu'nda Başantrenör Akif Gürgen gözetiminde hazırlıklarını sürdüren Şanlıurfa ekibinde tek hedef galibiyet.

Başantrenör Gürgen, son maçta evlerinde TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik Spor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Haliliye Belediyesi olarak 7 maçta 7 galibiyet alarak zor bir işi başardık, oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum. Önümüzde çok zorlu bir Hatay maçı var. Hatay puan durumu olarak geride olabilir ama zor bir maç olacağını biliyoruz. Bu maçı da alırsak ilk yarıyı lider olarak bitirmeyi garantiliyoruz. Hatay'da yaşayan taraftarlarımızı da maçımıza bekliyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:18 Kaynak: AA
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