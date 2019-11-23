Haliliye Belediyesinden görme engelliler için EKPSS kursu

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) girecek görme engelliler için kurs düzenledi.

Haliliye Belediyesi tarafından açılan, 20 görme engelli kursiyerin katıldığı EKPSS hazırlık kurslarında katılımcılara matematik, Türkçe, tarih ve coğrafya dersleri veriliyor.

Kursu ziyaret eden Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, öğretmen ve engelli kursiyerlerle bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Kursiyerlere başarı temennisinde bulunan Canpolat, gazetecilere yaptığı açılamada, görme engellilere yönelik bir kurs düzenlediklerini söyledi.

Amaçlarının görme engelli vatandaşların topluma daha yararlı bireyler haline gelmesini sağlamak olduğunu ifade eden Canpolat, "Bugün yeni başlayan kursumuzu ziyaret ederek kursiyer kardeşlerimizin taleplerini dinledik. Bizden servis istediler bu taleplerini yerine getireceğiz. Haliliye Belediyesi olarak hep beraber vatandaşlarımızın sosyal anlamda hayatlarının her alanında onlara yardımcı olmak kolaylaştırmak adına hizmetlerimiz devam edecektir. Engellilere yönelik kursumuz kentte tektir ve bu anlamda her zaman tüm engelli kardeşlerimizin yanındayız. kursa katılan tüm öğretmen ve kursiyerlerimize başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Görme engelli kursiyerler de Başkan Canpolat'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.