Haliliye Belediyesinden gülsuyu ve lokum ikramı

Haliliye Belediyesi, Mevlit Kandili münasebetiyle ilçe sınırları içerisinde yer alan 6 camide Cuma namazı sonrası vatandaşlara lokum ve gülsuyu ikram etti.



Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile birlikte Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Ortaokulu'nda kılınan Cuma namazının ardından öğrenci ve Cuma namazına iştirak eden vatandaşlarla sohbet etti. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Mevlit Kandili münasebetiyle buradaki öğrencilere gülsuyu ve lokum ikram edildi. Belirlenen diğer camilerde ise belediye başkan yardımcıların katılımıyla ekipler, Cuma namazı sonrası vatandaşlara lokum ve gülsuyu ikram etti. - ŞANLIURFA