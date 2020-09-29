Haliliye Belediyesinden kırtasiye desteği - Son Dakika

Haliliye Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce ilçedeki ihtiyaç sahibi aileler belirlenerek çocuklarına çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Kırtasiye yardımını alan öğrenciler, Haliliye Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan hazırlanan bir miktar kırtasiye malzemesi de ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere okullara teslim edildi.